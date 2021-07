Mirandola, chiude per lavori il ponte sul sul Cavo fossa Reggiana

A Mirandola, nella località Luia della frazione di San Martino Spino, inizieranno lunedì 26 luglio i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del ponte sul Cavo fossa Reggiana, lungo la strada provinciale 7 delle Valli, al confine con la provincia di Mantova e Ferrara.

Dopo una prima fase di allestimento del cantiere, per consentire l'esecuzione dell'intervento, il ponte verrà chiuso al transito da lunedì 2 agosto per 42 giorni fino al 13 settembre. Successivamente i lavori proseguiranno fino al termine previsto per il mese di dicembre 2021 con la circolazione a senso unico alternato.

I lavori saranno società cooperativa Batea di Concordia sulla Secchia con un investimento di 300 mila euro, messi a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, e con la collaborazione logistica del consorzio di bonifica di Burana.

L'intervento si è reso necessario a seguito delle ispezioni eseguite nell’ambito del programma di monitoraggio dei ponti della Provincia di Modena, dove è emersa una situazione di degrado delle strutture, dovuto alla mancanza dei giunti di dilatazione e alla regimazione delle acque superficiali, che hanno deteriorato il manto stradale. Inoltre sulle travi portanti, le armature risultano ossidate e scoperte in più punti.

Il ponte, realizzato nel 1961 dalla ditta Imcam di Modena è stato realizzato in cemento armato a tre campate con due spalle e due pile centrali, mentre le fondazioni sono costruite con pali e le pile realizzate con strutture in cemento prefabbricate.

Per informare la cittadinanza della chiusura della strada si è tenuto nei giorni scorsi anche un incontro a San Martino Spino con i tecnici della Provincia di Modena e l'amministrazione comunale di Mirandola, nel quale sono stati illustrati i lavori e le deviazioni stradali predisposte per limitare i disagi negli spostamenti.