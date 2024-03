Ispezione ai viadotti, rallentamenti a Saliceta e alla Bruciata. Chiuso stradello Capitani

Lunedì 11 marzo, dalle 9 alle 17, Autostrade per l’Italia effettuerà attività di ispezione ai viadotti autostradali in via Giardini, strada di competenza provinciale, e in via Emilia ovest (località Bruciata), nell’ambito di una campagna di indagini strutturali.

Per consentire i lavori, che richiederanno l’impiego di cestelli, sulle carreggiate stradali saranno operati restringimenti che comporteranno l’attivazione di sensi unici alternati regolamentati da movieri. Per tutta la durata delle attività sarà comunque sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso in entrambe le direzioni di marcia.

Sempre da lunedì 11 a mercoledì 13 marzo, dalle 8.30 alle 18, stradello Capitani sarà chiuso nel tratto compreso tra strada per Carpi e la rotatoria di Ponte Alto, per consentire un intervento di riasfaltatura, nell’ambito di un pacchetto di interventi di manutenzione stradale a cura del Comune di Modena. Durante i lavori, sarà comunque garantito il transito ai residenti delle abitazioni sulla via.