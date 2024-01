Lavori a San Damaso, deviazioni in strada Collegara fino a fine mese

Su strada Collegara a San Damaso rimane sospesa fino a venerdì 26 gennaio la circolazione stradale, eccetto residenti e mezzi pubblici, in direzione periferia per consentire un intervento di riparazione della rete fognaria. La via rimarrà invece percorribile con direzione Modena.

Per raggiugere strada Collegara superando il tratto di chiusura, il percorso alternativo consigliato e segnalato sul posto è via Alpini e via Scartazzetta.

In corrispondenza dei lavori, già avviati da inizio anno, è vietata la sosta, con rimozione, e il transito è consentito con limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.