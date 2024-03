Lavori sulle strade: modifiche alla viabilità su via Vignolese, san Donnino e Baggiovara

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Da lunedì 4 a venerdì 22 marzo sarà sospesa la circolazione in strada Grande a San Donnino per consentire un intervento di ripristino dell’officiosità idraulica e di consolidamento delle sponde del Torrente Nizzola a cura della Regione Emilia-Romagna.

L’accesso sarà comunque garantito ai residenti per raggiungere le proprie abitazioni.

Da martedì 5 marzo invece via Vignolese sarà interessata da lavori di riasfaltatura nel tratto dalla rotatoria del “Grappolo d’Uva” in direzione Vignola, realizzati nell’ambito di un pacchetto di interventi di manutenzione stradale del Comune di Modena.

Per consentire i lavori, nella giornata di martedì, dalle 9 alle 17, sarà chiuso il braccio della rotatoria verso Vignola; il percorso alternativo consigliato è strada Nuova Estense, via Emilia est, via Scartazza e via Vignolese.

Nei giorni successivi le attività proseguiranno richiedendo parziali restringimenti ed eventuali temporanei sensi unici alternati.

Sempre martedì 5 marzo via Jacopo da Porto sud a Baggiovara, nel tratto tra via Benzi e via Guareschi, sarà interessata da lavori di riasfaltatura nell’ambito di un pacchetto di manutenzioni stradali a cura del Comune di Modena.

Per consentire le attività, la circolazione sulla via sarà regolata a senso unico alternato disciplinato da movieri e, in corrispondenza dei lavori, il limite massimo di velocità sarà consentito a 30 chilometri orari e sarà vietata la sosta, con rimozione.