Lavori stradali, ancora scavi nelle vie del centro e nuovo asfalto in via Guarini

Da lunedì 3 ottobre, via Guarini sarà interessata da lavori di riasfaltatura nel tratto compreso tra via Venturi e via Sigonio, che proseguiranno per circa una settimana. Per consentire la realizzazione dell’intervento, dalle 8.30 alle 17, saranno operati restringimenti con cantiere mobile, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato da movieri e il trasporto pubblico nel tratto interessato sarà deviato durante l'intera durata dei lavori. Nelle ore di lavoro sarà inoltre vietata la sosta con rimozione.

L’intervento consiste nella fresatura dell’attuale pavimentazione e nella posa di nuovo manto stradale e rientra nell’ambito dei lavori di manutenzione stradale nei Quartieri della città assegnati con accordo quadro con operatore unico. A seguire, le strade oggetto di intervento saranno strada Villanova e strada del Raccordo in località Marzaglia.

Scavi tra corso Canalchiaro e via dei Servi

Nell’ambito dell’intervento di ripavimentazione di corso Canalchiaro, da lunedì 3 ottobre verranno effettuati lavori di scavo tra l’innesto di via dei Servi e il civico 92 per la predisposizione delle reti Hera dell’incrocio.

L’intervento verrà fatto con restringimenti e sarà vietata la sosta in prossimità dei lavori. Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, solo nel pomeriggio di giovedì 6 ottobre (non oltre le 18) l’incrocio sarà chiuso completamente.

L’intervento di riqualificazione di corso Canalchiaro, che interessa il tratto da via Bonacorsa a via dei Servi, riguarda il rinnovo delle reti dei sottoservizi a cura di Hera, il rifacimento di tratti di fognoli con nuove tubazioni in pvc e caditoie in ghisa per la raccolta delle acque piovane e la sostituzione dell’asfalto con lastre di selce nella parte centrale e ciottoli di fiume recuperati ai lati.

Dopo il tratto già riqualificato nel 2020, con questo ulteriore intervento la cui conclusione è prevista entro il mese di novembre, la pavimentazione in selce e ciottoli in corso Canalchiaro andrà da corso Duomo fino a via dei Servi.

Intervento ance in via Saragozza

Martedì 4 ottobre, dalle 8.30 alle 17, via Saragozza sarà chiusa all’altezza dell’intersezione con via Mascherella per consentire di effettuare un intervento per guasto telefonico.

Durante i lavori, vista anche la compresenza con l’intervento di riqualificazione della sede stradale in via San Pietro, via Saragozza sarà accessibile solo a residenti e diretti alle attività e diventerà a doppio senso di circolazione a senso unico alternato regolato da movieri.