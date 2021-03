Lavori in via Mascarella. Sospesa la circolazione

Venerdì 26 marzo, dalle 8 alle 19, via Mascherella in centro a Modena sarà interessata da lavori di ripristino della pavimentazione stradale che comporteranno la sospensione della circolazione nel tratto da via Saragozza al civico 11.

I percorsi alternativi consigliati sono via Saragozza, via San Pietro, corso Adriano, via Mascherella, oppure largo Porta Bologna, via Emilia centro, corso Canalgrande.