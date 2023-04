Nuovo asfalto, lavori in via dei Lancillotto e via Spaccini

In via Spaccini e in via dei Lancillotto, mercoledì 19 aprile inizia un intervento di riasfaltatura che proseguirà fino al 30 aprile e comporterà limiti alla circolazione.

Nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18, sono previsti restringimenti di carreggiata e divieto di sosta su entrambi i lati della strada in corrispondenza del cantiere mobile. L’accesso sarà regolato da movieri e consentito solo ai residenti e a chi è diretto alle attività.

L’intervento fa parte del pacchetto di lavori di manutenzione stradale del valore di 900 mila euro in corso a cura del Comune di Modena, e si colloca nell’ambito degli interventi di ripristino stradale definiti con Hera che interessano anche via Nonantolana, nel tratto da via Albareto a via Attiraglio.