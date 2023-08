Lo sfogo del meteorologo Luca Lombroso: "Negazionisti mi definiscono meteo-terrorista"

"Acausa degli attacchi subiti, aggiornamenti temporaneamente sospesi. Nella pagina pubblica, posterò link con commenti bloccati". Con un messaggio secco il meteorologo Luca Lombroso, responsabile tecnico dell'Osservatorio Geofisico dell'Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore), annuncia una "pausa" dai social. L'esperto spiega di essere giunto a questa decisione dopo una serie di insulti ricevuti online da "negazionisti" del cambiamento climatico.

Il post di Luca Lombroso su Facebook

Lombroso ha partecipato anche alla trasmissione "Che tempo che fa" ma l'essere diventato un volto noto ha portato su di lui anche l'attenzione dei leoni da tastiera. "Io 'meteo-terrorista'? Assurdo", si sfoga in un'intervista alla stampa locale.

Adesso sia nella sua pagina personale sia in quella pubblica in tanti lo incoraggiano ad andare avanti. Altri invece criticano la scelta di impedire ai follower di scrivere. "I commenti sono stati bloccati causa offese e ingiurie, cancellate e in fase di valutazione legale. A breve riprenderanno. Se volete scrivere cose anti scientifiche fatelo pure ma non nel mio profilo", scrive in risposta a un commento lasciato sulla sua bacheca. "I commenti - dice - saranno riaperti nei miei prossimi post, purché non contengano offese a me e neanche ad altri. Bisogna mantenere un tono di discussione civile e scientifico". (fonte Today.it)