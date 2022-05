Maranello: Open day alle scuole d’infanzia rivolto alle famiglie

Un pomeriggio per conoscere le scuole d’infanzia di Maranello: giovedì 19 maggio dalle ore 17 alle ore 19 è in programma un “open day” rivolto alle famiglie, che potranno visitare gli spazi esterni delle scuole d’infanzia di Maranello (Sorelle Agazzi, Cassiani, Bertacchini-Borghi, Jacopo Da Gorzano, Obici), prenotandosi presso le scuole stesse. Una giornata di apertura a tutti i futuri bambini iscritti e ai loro genitori, che si propone di avviare una prima conoscenza reciproca della scuola dell’infanzia, degli insegnanti, della struttura, e delle proposte di gioco; per l’occasione sarà realizzato in ogni scuola un laboratorio di gioco negli spazi esterni per favorire l’accoglienza e il coinvolgimento di genitori e bambini.

Le famiglie che provengono dai servizi 0-3 anni troveranno ad accoglierle anche le educatrici, a sostegno di un passaggio tra due realtà diverse. Una occasione che è anche un primo momento di conoscenza e di confronto sull’ingresso alla scuola dell’infanzia anche sotto l’aspetto educativo e per avere informazioni sulle modalità di accoglienza dei bambini e sulla vita quotidiana alla scuola dell’infanzia.