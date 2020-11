Parco Novi Sad, lunedì si terrà regolarmente mercato settimanale

Grazie alle misure per assicurare il rispetto delle regole, messe a punto già a marzo, e volte ad evitare il contagio, è stato confermato che il mercato settimanale del lunedì potrà svolgersi regolarmente applicando le regole approvate allora: perimetro recintato, accessi contingentati e controllati, mascherine obbligatorie, gel igienizzanti in ogni banco, obbligo di utilizzare i guanti per toccare la merce.

“Da parte nostra possiamo assicurare che metteremo in atto tutte le azioni necessarie per tutelare la salute dei nostri clienti e di noi operatori. Naturalmente è indispensabile un po' di pazienza in più, ma crediamo che sia doveroso dare la precedenza alle regole che a tutela della nostra salute” ha commentato Guido Sirri presidente del Consorzio il Mercato.