Mirandola, l'Amministrazione stanzia 60mila euro per il centro estivo

L'Amministrazione Comunale di Mirandola rende noto di aver appreso della decisione del CUP (Comitato Unitario Polisportivo) di nominare Vanni Caleffi nuovo Presidente. L'Amministrazione ringrazia la Presidente uscente Franca Ganzerli per il lavoro profuso, con menzione speciale dedicata alla cura dei centri estivi e dei servizi – pre e dopo scuola - organizzati negli ultimi tre anni, servizi che sono coordinati e delegati in Unione. Un successo non scontato, in considerazione di tutte le complicazioni provocate dall'emergenza pandemica. Un cambio di “diligence” legittimo, tuttavia avvenuto in una tempistica particolare, che non deve in alcun modo modificare la programmazione e la realizzazione dei prossimi appuntamenti in calendario.

Avendo il CUP ottenuto, attraverso specifico bando UCMAN (Unione Comuni Modenesi Area Nord), la gestione del Centro Estivo del Comune di Mirandola per i prossimi tre anni, l'auspicio è quello di una marcata linea di continuità, sia nella qualità del servizio fornito che nelle relative modalità. Una necessità da certificare quanto prima alle famiglie mirandolesi, considerando il breve lasso di tempo che ci separa dall'inizio delle attività in programma.

Il centro estivo di Mirandola – per il quale il Comune ha deciso di stanziare una cifra di 50.000€ (ai quali sono stati aggiunti ulteriori 12.000€ per il noleggio di tensostrutture destinate alle attività previste nelle ore più calde) al fine di alleggerire il costo della retta ed aiutare le Famiglie interessate - ha coinvolto, solamente lo scorso anno, circa 300 bambini: un supporto di strategica e fondamentale importanza che deve rimanere caratterizzato da attività di interesse e stimolo per i ragazzi ed un ricco programma definito da progetti ambientali, artistici, musicali, uscite didattiche e tappa immancabile presso la Piscina Comunale.

Un'attività vasta ed articolata che deve continuare ad essere uno stimolo forte in un'estate da vivere, senza ignorare i dati legati al contagio da Covid-19, nella graduale e continua ripresa della socialità e della condivisione.

Al nuovo Presidente Vanni Caleffi va un sincero augurio di buon lavoro al servizio della Comunità Mirandolese.

L’Amministrazione informa che le iscrizioni ai centri estivi sono aperte. Per iscrivere i bimbi è sufficiente richiedere il modulo apposito a centriestivi.cup@gmail.com. Per informazioni Franca Ganzerli 333 3309753 e Morena Gilioli 335 1329141.