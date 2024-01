A Modena 59 palestre attive. Lapam "Affidarsi sempre a professionisti del settore"

"L’attività fisica è fondamentale per mantenere il giusto equilibrio corporeo. Praticare sport o andare in palestra, assistiti da personal trainer qualificati, porta un beneficio complessivo per la nostra quotidianità, aiutandoci ad affrontare tutti gli impegni che la vita ci pone davanti".

Da Lapam Confartigianato vogliono porre l’attenzione e sensibilizza la cittadinanza sull’importanza di praticare attività sportiva. Come emerge da un’indagine dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, nel territorio di Modena, al 30 settembre 2023, dato più aggiornato disponibile, sono 59 le palestre attive. Rispetto allo stesso periodo di 10 anni fa, il numero di palestre è rimasto sostanzialmente invariato a Modena (nel 2013 si contavano 60 strutture attive). Un dato che testimonia come la pratica sportiva sia una tematica sensibile per i modenesi.

"In un contesto in cui il benessere generale è al centro delle nostre preoccupazioni – concludono dall’associazione –, l'accesso a professionisti qualificati diventa essenziale e cruciale per la nostra salute. L'attività fisica regolare è necessaria e fondamentale per mantenere uno stile di vita sano e prevenire molte malattie croniche. Migliora la salute cardiovascolare, aiuta a tenere monitorato il peso corporeo, potenzia il sistema immunitario. Ma l’attività fisica contribuisce anche ad aumentare la forza e la resistenza, migliora il sonno e ha benefici anche sulla salute mentale, perché permette di incontrare altre persone, creando una sorta di comunità con luoghi di interesse comuni per connettersi, migliorando così il benessere generale. La presenza di un personal trainer qualificato in palestra non solo migliora l'efficacia degli allenamenti, ma garantisce anche la sicurezza degli utenti. Adottando un approccio personalizzato alle esigenze di ciascun individuo, i personal trainer qualificati possono creare programmi di allenamento mirati che massimizzano i risultati, riducendo al contempo il rischio di infortuni gravi e spiacevoli. È importante, poi, scegliere personal trainer e professionisti del settore, evitando persone poco competenti: l’abusivismo, infatti, rimane un problema per il settore, con istruttori improvvisati o, peggio ancora, fai da te. Prima di iniziare qualsiasi tipo di allenamento, quindi, è consigliabile consultare un professionista del settore, che può indicare il programma di allenamento migliore per la propria persona".