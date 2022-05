Contagio nel modenese, si vede una flessione anche nei ricoveri

In provincia di Modena si contano oggi 415 nuovi positivi al covid, in linea con el giornate precedenti e al netto del calo fisiologico nei giorni del fine settimana. Fra i nuovi casi 70 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 attraverso screening sierologici; 2 sono stati individuati tramite test per le categorie più a rischio; per 342 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza dei contagiati odierni: Bastiglia 1, Bomporto 6, Campogalliano 4, Camposanto 1, Carpi 23, Castelfranco E. 21, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 2 , Concordia 5, Fanano 3, Finale Emilia 15, Fiorano M. 10, Formigine 12, Frassinoro 1, Lama Mocogno 1, Maranello 7, Marano 3, Medolla 4, Mirandola 11, Modena 119, Montefiorino 2, Montese 5, Nonantola 8, Novi 7, Pavullo 16, Pievepelago 3, Polinago 4, Prignano 1, Ravarino 5, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 6, San Prospero 8, Sassuolo 21, Savignano S/P 6, Serramazzoni 4, Sestola 2, Soliera 19, Spilamberto 6, Vignola 17, Zocca 1. Fuori provincia 18.

Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore, mentre i ricoveri sono in calo. Il bollettino riporta solo 8 ospedalizzazioni, a fronte in un totale dei ricoverati che si aggira sempre intorno ai 150.