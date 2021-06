Diverse strade cittadine saranno interessate da modifiche alla viabilità in occasione del Motor Valley Fest, il festival diffuso dedicato alla terra dei motori che si svolgerà a Modena da giovedì 1 a domenica 4 luglio, accogliendo le principali case automobilistiche che esporranno in 31 diverse location auto e moto da sogno, offrendo anche una serie di attività dinamiche che coinvolgeranno appassionati e spettatori visita iil programma completo

In particolare, i provvedimenti sono stati adottati per permettere il transito delle supercar che parteciperanno alle competizioni al Novi Sad, trasformato temporaneamente in circuito omologato “Aci sport”: i veicoli sfrecceranno nell’anello proseguendo poi sulla pubblica via, secondo un percorso prestabilito che continua in viale Monte Kosica in direzione della stazione delle autocorriere. I bolidi in gara rientreranno infine nell’area del Novi Sad, dove si concluderà il circuito che si sviluppa lungo 1,55 chilometri.

Venendo ai provvedimenti attivati dal Comune, da venerdì 2 a domenica 4 ci sarà il divieto di transito e di sosta in via Berengario e in via Monte Kosica, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Fontanelli e piazzale Tien an men. Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 il divieto di circolazione sarà esteso fino all’incrocio con viale Storchi; il divieto di transito il 3 e il 4 sarà attivo anche in via della Cittadella da piazza Cittadella e fino allo stesso viale Monte Kosica.

Inoltre, nelle giornate del 3 e del 4 non sarà consentita la circolazione in via Bacchini e in via Fabriani, dove sarà attivato pure un divieto di sosta per consentire il passaggio dei bus (che non potranno usare le pensiline). Nelle stesse giornate il divieto di sosta riguarderà anche viale Storchi, tra viale Monte Kosica e via Bacchini (su entrambi i lati), dove verrà spostato il capolinea dei bus.

Infine, inizierà già giovedì 1 – per continuare fino a domenica 4 – il sarà divieto di sosta in piazzale San Domenico, in via Tre febbraio e in corso Canalchiaro, nel tratto tra via dei Servi a corso Duomo.

La Polizia locale effettuerà controlli sul rispetto delle modifiche alla viabilità e nelle aree interessate dai divieti di sosta si procederà, anche in orario notturno, con le operazioni di rimozione dei veicoli eventualmente ancora presenti.