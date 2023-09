Tradizioni, in piazza a Montombraro un monumento dedicato al ruzzolone

Il ruzzolone, sport tradizionale molto diffuso in Emilia Romagna, adesso ha anche il suo monumento. E’ stato inaugurato dal sindaco, Federico Ropa, nella cittadina di Montombraro di Zocca. Si tratta di una statua in lamiera, raffigurante un lanciatore di ruzzolone, offerta dall’Asd Montombraro in occasione del 50° di fondazione.

Ai festeggiamenti erano presenti anche i massimi dirigenti della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, che annovera la disciplina tra le proprie specialità riconosciute anche dal Coni.

Sempre in Emilia Romagna, nell’ambito dei Campionati mondiali di volo acrobatico e dei Campionati europei di volo a vela svoltisi a Pavullo nel Frignano, il comitato regionale Figest ha organizzato il Campionato regionale a terne di lancio del ruzzolone, ospitato nell’impianto di Coscogno.

Sono state 60 le terne, suddivise nelle tre categorie, a contendersi i titoli. La manifestazione, fortemente voluta dal presidente regionale Coni, Andrea Dondi, ha avuto inizio dopo aver osservato un minuto di silenzio in memoria dei cinque operai morti nel Torinese travolti da un treno. Presente all’appuntamento sportivo anche la delegata regionale Coni Lara Lami che ha voluto conoscere e provare questo sport.

Al termine della competizione sono risultati vincitori Fabio Coccetti, Vincenzo Degli Antoni ed Adriano Ricci portacolori dell’Asd Gaiato in categoria A. La terna montesina composta da Dario Dallari, Lorenzo Bicocchi e Michele Sabattini ha prevalso in categoria B mentre in categoria C affermazione del terzetto pavullese formato da Romano Biolchini, Gian Luca Brusiani e Gabriele Bortolotti.

Le classifiche finali della giornata dedicata al ruzzolone: