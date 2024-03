Addio a Gabriella Sturani, ex Vasco Rossi e madre di Lorenzo

"Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo, la tua mamma sarà sempre viva nel cuore e nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene". Un messaggio rivolto al figlio da Vasco Rossi, e affidato ai social, per esternare un dolore che pesca negli affetti più profondi. All'età di 56 anni, si è spenta Gabriella Sturani.

Dalla relazione fra il musicista di Zocca e la donna, originaria della provincia di Ferrara, è nato il figlio Lorenzo. E proprio a lui e al rocker emiliano sono destinate le migliaia di commenti di cordoglio alla notizia, da parte di fan e cittadini. In tantissimi hanno infatti espresso le proprie condoglianze a padre e figlio. C'è anche chi ha ricordato l'ispirazione del brano 'Gabri', canzone di Vasco Rossi pubblicata all'interno dell'album 'Gli spari sopra', uscito nel febbraio del 1993.