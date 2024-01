NonantoInvitalArte, oltre 500 spettatori al Vox per il gran finale

Domenica 14 Gennaio 2024, con la cerimonia di premiazione presso il Vox Club con oltre 500 spettatori, si è conclusa la rassegna NONANTOINVITALARTE con il PREMIO IVA MONTEPOLI di pittura e scultura, inaugurato sabato 16 Dicembre 2023 nel Museo di Nonantola, e il FUORIMOSTRA nei locali e nelle vetrine del nostro paese con 42 esposizioni di pittura, scultura e fotografia.

“La mostra NonantoInvitalArte - commenta Massimo Po, Assessore agli Eventi del Comune di Nonantola - è un appuntamento imperdibile per molti artisti, visitatori e collezionisti, lo confermano i numeri di questa edizione: oltre 2000 persone hanno visitato la mostra e 670 hanno partecipato esprimendo il loro voto come giuria popolare scegliendo le opere preferite realizzate dai 228 artisti partecipanti, provenienti da 87 Comuni di 13 Regioni (Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Sicilia). La riuscita dell’organizzazione è dovuta alle varie forze che si sono unite in un progetto comune: l’Associazione Ricreativa Culturale La Clessidra APS con i suoi gruppi NonantolArte e PhotoNonantolArte, il Comune di Nonantola e il Museo di Nonantola, oltre ad importanti collaborazioni con la Pro Loco APS, Lions Club Castelfranco Emilia e Nonantola, Partecipanza Agraria, Torre Attiva, Anni in fuga e 53 Sponsor.

Nelle sale espositive, durante i giorni di apertura, si sono susseguiti appuntamenti rivolti al pubblico: visite guidate, laboratori di xilografia, acquerello, intaglio del legno e modellazione della creta. Oltre alla mostra i cittadini e visitatori hanno potuto ammirare a Nonantola, già dai primi giorni di Dicembre, il FuoriMostra, 42 esposizioni nelle vetrine e all’interno degli esercizi commerciali di Nonantola a cura di artisti selezionati”.

Sono stati consegnati 60 premi offerti dall’Associazione La Clessidra APS e dai 53 sponsor.

La giuria, composta da: Michele Fuoco - giornalista e critico d’arte, Federica Nannetti - Sindaca di Nonantola, Franco Bulfarini - critico d’arte, Paolo Sighinolfi - artista scultore, Barbara Ghisi - artista e curatrice di mostre, Giorgio Malaguti - Centro Studi Storici Nonantolani, ha individuato i 30 vincitori a cui si sono aggiunti altri 30 premi per artisti votati della giuria popolare.

Daniele Fergnani di San pietro in Casale (Bo) vince il primo premio “Iva Montepoli” offerto da Fiorini salumi con l’opera “L’eredità di Babele”, Armando Calvelli di Crevalcore (Bo) si aggiudica il premio alla critica con l’opera “Donna con gigli” offerto da Lions Clubs Castelfranco Emilia e Nonantola, Roberto Nezzi di Veronaa si aggiudica il premio alla tecnica con l’opera “What’reality” offerto dall’associazione La Clessidra APS, quarto premio a Valter Tamiazzo di Cinto Euganeo (Pd) con l’opera “Ritorno a casa” e quinto premio a Gianpaolo Sabbadini di Carpi (Mo) con l’opera “Acrobati” entrambi premiati da Mineraria di Boca.

La giuria popolare ha assegnato il primo premio a Monia Terzi di Nonantola (Mo) con l’opera “Louise”, secondo premio a Carla Pugnano di Varese con l’opera “Il dubbio” e terzo premio a Sandra Zoboli di Modena con l’opera “Martin Pescatore”.

Premio Città di Nonantola agli scenografi nonantolani Rinaldo Rinaldi e Maria Grazia Cervetti per l’impegno nel tramandare, attraverso l’insegnamento, l’arte di dipingere scenografie e per la passione con cui svolge il proprio lavoro, riconosciuto e richiesto nei teatri di tutto il mondo.

Premiata anche la nonantolana Lucia Moreali per le doti artistiche espresse nel canto e nella recitazione a cui si è dedicata fin da bambina con dedizione e costanza, e per l’impegno nello studio che gli ha permesso di superare l’ammissione al conservatorio “Orazio Vecchi” di Modena.

L’atleta Tommaso De Santis premiato per i risultati conseguiti praticando le arti marziali miste, disciplina sportiva che ha visto l’atleta nonantolano prima campione d’Italia e poi medaglia di bronzo ai mondiali di MMA GAMMA di Bangkok in Thailandia.

Premiati i giovani artisti Sofia Martinelli, Giovanni Malavasi, Filippo Barbanti, Valentina Leonardi e Alessia Jacheri. Premi nell’ambito del Fuori Mostra a: La bottega dei sapori con la fotografa Silvia Facchini, Sapori Campani con la fotografo Matteo Calabrese e Erboristeria Terra d’ombra con la pittrice Vincenza Colombini.

Durante la cerimonia di premiazione il pubblico ha potuto assistere allo spettacolo di danza “i 4 elementi: aria, acqua, terra e fuoco” a cura di Iko Danza.