Nuova ciclabile Colombaro-Montale. Al via i lavori lungo la via Nuova Estense

Sono iniziati i lavori di collegamento della ciclabile tra Colombaro e Montale Rangone, lungo via Nuova Estense. L’opera, realizzata a carico di un privato nell’ambito degli adempimenti previsti da un Piano Urbanistico Attuativo, rappresenta una ricucitura di percorsi ciclopedonali intercomunali di rilevante interesse pubblico per la cittadinanza formiginese e la comunità di Colombaro in particolare.

Nello specifico, viene collegata la ciclabile già esistente di Montale Rangone alla rotatoria di Colombaro localizzata all’intersezione tra via Nuova Estense, via Sant’Antonio e via Castelnuovo.

La ciclabile sarà lunga 800 metri e larga oltre 2,50 metri, separata dalla sede stradale da un guard rail continuo e sarà completamente illuminata. I lavori saranno realizzati in modo da preservare le alberature già presenti sul percorso.

Dichiara l’Amministrazione Comunale di Formigine: “Prosegue la nostra attività di implementazione della rete ciclabile su tutto il territorio. Siamo particolarmente orgogliosi di questo tratto perché crea un collegamento intercomunale e un’interconnessione che garantirà non solo ai cittadini di Colombaro ma anche a quelli di Montale di arrivare in sicurezza al percorso natura del torrente Tiepido”.