Green Pass, le nuove disposizioni in vigore da martedì 1 febbraio 2022

A partire da martedì 1 febbraio 2022, cambiano nuovamente le dispozioni per l'utilizzo del Green pass in Italia.

Il passaporto vaccinale base - che si ottiene in seguito a vaccinazione, guarigione da Covid-19 o con tampone negativo antigenico rapido valido 48 ore o molecolare per 72 ore - servirà per accedere e usufruire dei servizi di:

pubblici uffici

servizi postali

servizi bancari

servizi finanziari

attività commerciali (ad eccezione di quelle che “soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona”)

Sarà dunque necessario esibire il green pass base per pagare bollette, ritirare pensioni e usufruire di qualsiasi altro servizio all'interno degli uffici postali e banche, per acquistare giornali, sigarette e articoli di cartoleria all'interno delle tabaccherie, per accedere ad attività commerciali non nessenziali come librerie.

Attività commerciali con accesso SENZA obbligo di Green Pass

D'altro lato, non servirà esibire la certificazione verde per accedere alle seguenti attività commerciali: