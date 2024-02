Nuovo Polo Conad, al via i lavori per l’installazione delle barriere antirumore

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Al nuovo Polo Conad iniziano lunedì 5 febbraio i lavori propedeutici all’installazione delle barriere fonoassorbenti al confine con il parco di via Norvegia e via Europa.

Per consentire il montaggio delle barriere sarà eseguito un intervento di potatura di quattro querce mentre saranno rimossi tre siliquastri (gli “alberi di Giuda”) e un acero. Si tratta di alberi con un tronco sotto i venti centimetri di circonferenza che saranno sostituiti con un rapporto di due alberi ripiantati per ciascun albero rimosso. Le nuove piante saranno messe a dimora nella stessa area, ma in una posizione che non interferisce con le barriere antirumore.

I lavori, a cura della proprietà con il coordinamento dei tecnici del servizio di Manutenzione urbana del Comune di Modena, saranno conclusi entro la settimana. A seguire inizieranno i lavori per installare le barriere fonoassorbenti.

Le barriere per una migliore protezione dal rumore erano tra gli adeguamenti, richiesti dall’Amministrazione e approvati dalla Conferenza dei servizi, del progetto di rigenerazione dell’area approvato lo scorso aprile dal Consiglio comunale.