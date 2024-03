“Oh Però” è il nuovo Spumante Lambrusco di Sorbara in purezza

E' stato presentato ufficialmente presso la sede della Vitivinicola Fangareggi il nuovo Spumante extra brut. Il nuovo vino dal nome accattivante "Oh Peró" è ottenuto con uve 100% Lambrusco di Sorbara proveniente dal vigneto di Sozzigalli (MO).

Questo vino giovane, dal nome divertente e fresco, si aggiunge alla linea innovativa dell'azienda che, in soli 10 anni, ha conquistato 41 paesi, con particolare successo negli USA e nel Regno Unito.

La Vitivinicola Fangareggi, originaria di Correggio ma in breve giunta anche nel Modenese, ha saputo distinguersi non solo per la qualità dei vini, ma anche per un'immagine giovane e per l'uso strategico dei social media.

"Oh Peró" sarà protagonista all’Anteprima della 21ª edizione della Lambruscolonga, il 21 Aprile, dove sarà possibile degustare e acquistare le bottiglie direttamente dal produttore.