Al Parco della Repubblica installati i nuovi attrezzi ginnici

Oltre 50 persone erano presenti all’inaugurazione dell’Area Attrezzata realizzata nell’ambito del progetto “Sport di TUTTI – Parchi”, ideato da Sport e Salute S.p.a. e promosso dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani e dal Comune di San Prospero.

L’evento ha celebrato l’installazione di attrezzi ginnici nel Parco della Repubblica di San Prospero, in via Chiletti. Ogni attrezzo è dotato di un QR Code che permette di scaricare le istruzioni per praticare vari esercizi. Obiettivo dell’iniziativa è consentire a tutti i cittadini di praticare attività fisica all’aperto, nelle aree verdi dei comuni aderenti, per rigenerare corpo e mente.

Durante la cerimonia d’inaugurazione erano presenti la Coordinatrice Regionale di Sport e Salute S.p.a. Antonella Luminosi, il Sindaco di San Prospero Sauro Borghi, il Vicesindaco Matteo Borghi e l’atleta paralimpico Marco Pincella che ha portato la sua testimonianza per promuovere l’importanza del praticare sport e di mantenere sani stili di vita.

“L’Italia è tra i paesi con il più alto tasso di obesità – ha ricordato Sauro Borghi – Per questo e in generale per incoraggiare tutte le persone a praticare attività sportiva, abbiamo accolto l’idea di Sport e Salute, plaudendo alla creazione dell’Area Attrezzata presso le scuole medie di San Prospero. Si tratta di un altro obiettivo raggiunto per una causa che noi come Amministrazione comunale riteniamo nobile e importante. Per il momento la gestione dell’Area Attrezzata è in capo al Comune di San Prospero, ma presto sarà pubblicato un bando per affidarla ad un’associazione sportiva”.