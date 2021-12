Polizia locale Mirandola: passaggio di grado per Valerio Zoni, ad Assistente Capo

Passaggio di grado da Assistente Scelto ad Assistente Capo, per Valerio Zoni, operatore della Polizia Locale UCMAN del presidio di Mirandola. La promozione è avvenuta nei giorni scorsi poco prima delle festività di Natale ad opera del Comandante della Polizia Locale UCMAN Gianni Doni. Zoni grazie ad impegno e determinazione si è distinto in molteplici occasioni, mentre con dedizione e spirito di abnegazione non manca di dedicarsi al lavoro ogni giorno mettendosi al servizio della comunità e dei cittadini e più in generale del prossimo.

Con vent’anni di servizio alle spalle di cui 15 trascorsi a Mirandola (prima era a Novi di Modena), Zoni oltre ad aver ottenuto numerosi encomi, ha maturato una specializzazione in infortunistica stradale e in polizia giudiziaria. Diplomato, ha deciso da poco di intraprendere gli studi universitari presso la Facoltà di Scienze Politiche, con l’obiettivo di poter trarre nuovi elementi e specializzarsi ulteriormente per qualificare al meglio la sua attività e così l’operato della Polizia Locale.

All’Assistente Capo Valerio Zoni, le congratulazioni del Sostituto Commissario della Polizia Locale UCMAN del Presidio di Mirandola Emanuela Ragazzi, del Sindaco del Comune di Mirandola Alberto Greco e dell’Assessore alla Sicurezza Roberto Lodi