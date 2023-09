Primo giorno di Scuola: numeri record all’Alberghiero Ial di Serramazzoni

Primo giorno di scuola oggi anche alla Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni.

Nell’istituto gestito dallo Ial Emilia-Romagna sono entrati in aula 246 allievi (145 maschi e 101 femmine) distribuiti in tredici classi.

"Le classi seconde, cioè quelle che accolgono ragazzi provenienti da un anno di scuola superiore, sono al completo – dichiara la direttrice della Scuola Giovanna Cammelli – Abbiamo potenziato le figure educative e di sostegno per accompagnare e sostenere gli allievi non solo nel percorso formativo, ma anche nell’esperienza del convitto.Ricordiamo che i nostri allievi vivono nella scuola cinque giorni a settimana, sperimentando concretamente tutte le attività di gestione della struttura: cucinano, servono i tavoli, gestiscono la sala e il bar"

"Lo zaino con cui oggi siete entrati in classe si riempirà presto di nuovi incontri, esperienze e conoscenze – ha scritto il presidente dello Ial Emilia-Romagna Ciro Donnarumma in un messaggio agli allievi postato sui social - Nella nostra scuola non sarete mai soli: attraverso gli sportelli ascolto troverete sempre un nostro docente pronto ad aiutarvi nei momenti di difficoltà"