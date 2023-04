Centri estivi, inizia a formarsi l'elenco delle proposte per Modena

Sono già iniziati i preparativi per l’estate di bambini e ragazzi nei centri estivi della città. Nelle ultime ore il settore Servizi educativi del Comune di Modena ha pubblicato on line sul sito dell’Ente gli avvisi pubblici per la costituzione di due elenchi di soggetti gestori di proposte estive. Un primo avviso è rivolto ai gestori di attività destinate alla fascia d’età 9-36 mesi che si svolgeranno da luglio a settembre e un secondo bando è riferito a quelle rivolte alla fascia 3-13/17 anni che si terranno da giugno a settembre.

“Conoscendo bene aspettative e bisogni delle famiglie, stiamo già preparando il piano per l’estate, perché non vogliamo arrivare impreparati all’appuntamento”, afferma l’assessora a Istruzione, Sport e Pari opportunità Grazia Baracchi. “Anche quest’anno – continua – intendiamo agire come cabina di regia di un sistema accogliente e inclusivo. Saremo quindi punto di riferimento della programmazione estiva coinvolgendo più soggetti possibile del mondo dell’associazionismo sportivo e culturale. Inoltre, metteremo le nostre strutture educative a disposizione dei gestori che intendano organizzarvi attività estive, oltre a fornire il personale educativo assistenziale per favorire l’adesione dei bambini con disabilità.”

Con l'adesione agli albi comunali, i gestori possono accedere alle misure incentivanti previste e, innanzitutto, ricevere le iscrizioni delle famiglie che presenteranno domanda per i voucher a sostegno delle spese per attività estive.

Per la fascia 3-13/17 la Regione Emilia-Romagna ha riproposto il progetto dei voucher “Conciliazione Vita-lavoro”, mentre per la fascia 9-36 le agevolazioni sono ancora in corso di definizione.

I gestori iscritti agli albi potranno anche fare richiesta di personale educativo assistenziale, nelle modalità che saranno definite, per la partecipazione alle attività estive di bambini e bambine con disabilità residenti nel Comune di Modena.

L’iscrizione agli albi consente anche di richiedere l’utilizzo di locali di proprietà comunale (nidi, scuole d’infanzia e scuole degli Istituti comprensivi) nel caso i gestori non dispongano di una sede adeguata alle attività estive. Le concessioni avverranno, previa verifica con i dirigenti scolastici, compatibilmente con la disponibilità delle sedi e le attività programmate; per l'utilizzo di istituti scolstici è previsto inoltre il versamento al Comune di una cifra forfetaria settimanale a titolo di contributo per le utenze.

Le domande di adesione agli albi e le eventuali richieste di assegnazione di strutture educative vanno presentate entro il 19 aprile. Nella pagina dedicata del sito internet del Comune di Modena (www.comune.modena.it/servizi/ educazione-e-formazione) i gestori interessati potranno consultare tutte le informazioni necessarie e scaricare i moduli che andranno inviati (compilati e sottoscritti dal legale rappresentante) per posta elettronica certificata (pec: casellaistituzionale049@ cert.comune.modena.it).