Ripulite le scritte no-vax al "Fanti" di Carpi, spesi 40mila euro

Sono state pulite le superfici esterne dell’edificio scolastico del liceo Fanti di Carpi, a seguito dell’atto vandalico dello scorso 7 novembre 2022, con cui erano state imbrattate le pareti dell'istituito con scritte no vax. L’intervento, eseguito in questi giorni dalla ditta Emilia finiture srl di Modena, ha comportato una spesa di 40mila euro.

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «questi gesti debbono essere condannati e auspichiamo che i delinquenti che li hanno compiuti vengano individuati. La Provincia ha provveduto a ripristinare i danni perché gli studenti e gli insegnanti meritano scuole decorose e pulite, senza che questo sottragga dalle proprie responsabilità gli autori di un gesto che non appartiene e non rappresenta la comunità modenese».

In queste settimane la Provincia di Modena sta procedendo all’individuazione della ditta a cui affidare i lavori di ripristino degli edifici del polo scolastico Corni Selmi di Modena, dove è stato compiuto un analogo atto vandalico. Al momento sono stati stanziati 32mila euro con l'ultima variazione di bilancio di luglio e l'auspicio che i lavori possano essere conclusi prima della ripresa delle lezioni di settembre.