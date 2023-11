Silvia Burdese lascia Modena, ultimi giorni in città per il Questore

Giornata di saluti per il Questore di Modena, dr.ssa Silvia Burdese, che da lunedì lascerà l’incarico di Modena, in quanto chiamata a svolgere un importante ruolo presso il Ministero dell’Interno con la promozione a Dirigente Generale. Dopo due anni arriva quindi un nuovo avvicendamento al vertice della Questura, e il nuovo incarico sarà assunto dalla dr.ssa Daniela Dosi. Dosi, in arrivo dal Commissariato persone scomparse di Roma, è al suo primo incarico come Questore, così come lo era Burdese al suo arrivo nel 2021.

In coda alla riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in mattinata, il Prefetto Caporotaha voluto salutare la dr.ssa Burdese, sottolineando me "negli anni di permanenza in questa provincia ha rappresentato un sicuro punto di riferimento, riscuotendo incondizionata stima e considerazione sia presso le Istituzioni che nella collettività modenese". Il Prefetto, nella circostanza, ha manifestato al Questore, a nome di tutti i componenti del Comitato, sincera ammirazione per l’elevata professionalità e la profonda competenza dimostrata, ringraziandola per la costante collaborazione prestata nel quadro del coordinato concorso delle Forze di polizia per la sicurezza.

"Un saluto e un ringraziamento per il lavoro straordinario svolto in questi due anni particolarmente intensi", sono arrivati anche dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, che ha ricevuto il Questore in Municipio. Oltre a complimentarsi per il riconoscimento ricevuto e ad augurarle un caloroso “in bocca al lupo” per il nuovo incarico, il sindaco ha sottolineato “la grande professionalità e lo spirito di squadra tra istituzioni che ha caratterizzato questo periodo di lavoro nell’interesse della comunità”. Ed entrambi, dopo aver ricordato il lavoro comune e le ricognizioni sul territorio fatte insieme, hanno richiamato il dialogo come elemento forte della collaborazione che si è sviluppata.

Al termine dell’incontro il sindaco Muzzarelli ha donato alla dottoressa Burdese una bottiglietta di Aceto balsamico tradizionale di Modena dell’Acetaia comunale (“le avevo detto da subito che avrebbe dovuto meritarselo”, ha commentato sorridendo) e il volume di Beppe Zagaglia “Ritorno a Modena”, come invito a non dimenticare la città.