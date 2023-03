Anche Maranello si prepara al nuovo modello di raccolta differenziata di Hera

Sono in partenza anche nel Comune di Maranello le prime fasi della lunga trasformazione dei servizi ambientali che, entro i prossimi mesi, porterà la città ad avere un nuovo modello di raccolta dei rifiuti, come sta avvenendo progressivamente in tutto il bacino modenese di Hera.

Come primo atto di questo cambiamento, sta partendo un’attività di ascolto e consulenza tecnica dedicata alle attività produttive, finalizzata a rilevare le caratteristiche e le esigenze specifiche di ciascuna attività in merito alla raccolta dei rifiuti.

In particolare, nel corso dei prossimi mesi i tecnici Hera e gli operatori incaricati visiteranno le sedi di tutte le attività locali, così da individuare assieme a loro soluzioni di servizio efficaci sul piano della raccolta e della gestione dei rifiuti in azienda: ogni impresa, infatti, ha processi produttivi unici e produce un particolare mix di rifiuti per i quali è necessario ipotizzare una corretta modalità di smaltimento.

Gli operatori incaricati dal Gruppo Hera saranno dotati di un tesserino identificativo e saranno preceduti da una lettera che illustrerà nel dettaglio lo scopo della loro visita.

“Prima dell’avvio delle nuove modalità di raccolta nel Comune di Maranello – ricorda Elisa Prata, responsabile dei servizi ambientali di Hera per il Distretto Ceramico – ci prefiggiamo di valutare e valorizzare ogni singola situazione. Per rendere più efficace l’incontro con i nostri addetti, suggeriamo ad ogni attività produttiva di ricostruire quanto più accuratamente possibile quanti e quali rifiuti vengono prodotti. In questo modo, i nostri tecnici potranno chiarire al meglio gli eventuali dubbi e valutare come adattare alle specifiche esigenze, per quanto possibile, il modello di raccolta in arrivo”.

Un modello che consentirà di aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, di recuperare e riciclare sempre meglio e, in questo modo, di risparmiare materie prime e contribuire a lasciare un ambiente migliore alle generazioni future.

A Maranello, attualmente, la percentuale di differenziata è attorno al 65%, ma grazie al nuovo modello di raccolta e all’indispensabile collaborazione di tutti, Hera prevede che sarà possibile raggiungere l’84%.

Per maggiori informazioni è sempre a disposizione il numero gratuito 800 999 700 del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).