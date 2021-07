Inaugurata alla Gino Nasi “Re-enact”, l’opera di street art donata da Legacoop

E’ stata inaugurata ieri dall’Assessore alla Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, dal presidente di Legacoop Estense Andrea Benini e dell’urban artist Mr.Fijodor la nuova opera di arte urbana realizzata sulla facciata della Polisportiva Gino Nasi (Via Tarquinia 55), donata alla città di Modena da Legacoop Estense e dalle cooperative associate in occasione della Giornata Internazionale delle Cooperative.

Un’opera che si ispira ai temi dello sviluppo sostenibile e al rapporto uomo-natura, e che si inserisce

all’interno del progetto pluriennale WOW – Wall of Wonder | Percorsi cooperativi di rigenerazione urbana, che Legacoop Estense ha avviato in occasione del Coopsday 2021: il progetto, che avrà durata almeno triennale, prevede la realizzazione nella città di Modena di un percorso di opere di street art e di iniziative sociali e culturali connesse. Le opere verranno realizzate una all’anno in occasione della Giornata Internazionale delle Cooperative, una celebrazione promossa dall’ONU e dall’International Cooperative Alliance, che si tiene ogni anno il primo sabato del mese di luglio, per festeggiare il contributo che le cooperative di tutto il mondo offrono alla costruzione di una società sostenibile, equa e inclusiva.

Il progetto WOW è realizzato con il patrocinio del Comune di Modena, grazie al sostegno di: Camera di Commercio di Modena, Coop Alleanza 3.0, Conad Nordovest, Assicoop Modena&Ferrara, Bilanciai, Abitcoop, Aliante, CMB, Italstick, Parmareggio, Politecnica, Unicapi, Cores Italia, Gulliver, Tempi Tecnici. Sono partner tecnici le cooperative Mediagroup98 e Doc Creativity.

