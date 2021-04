Restituire libri e dvd a qualsiasi ora: un box davanti alle biblioteche anche dopo la pandemia

Da domani, sia per la biblioteca “Loria” sia per il “Castello dei ragazzi” sarà disponibile un Box davanti alle biblioteche per le restituzioni a tutte le ore. Questi box rimarranno anche dopo l'emergenza Covid

Rendere libri e dvd a qualsiasi ora, anche quando le biblioteche comunali sono chiuse: sarà possibile da domani, mercoledì 21 aprile, grazie a un nuovo e innovativo servizio di restituzione, costituito da due “cassette” accessibili appunto 24 ore su 24.

Saranno collocate vicino ai rispettivi ingressi, in via Rodolfo Pio per la multimediale “Loria”, in piazza dei Martiri per il “Castello dei ragazzi”, ma gli utenti dei due servizi potranno inserire il materiale indifferentemente nell’una o nell’altra: il sistema di restituzione, spiegano dalle biblioteche « è molto intuitivo e richiede semplicemente che siano inseriti i materiali nell’apposita fessura uno alla volta; uno scivolo li farà scorrere nel carrello interno. » Il personale poi provvederà a svuotare i box, controllare i volumi o i cd o i dvd e a “scaricarli” dal prestito in carico all'iscritto.

"Un servizio a vantaggio di tutti gli utenti, tanto più utile in questo periodo di restrizioni che impone accessi limitati, che resterà comunque in funzione anche al termine dell’emergenza sanitaria."