Riaprono rinnovate le biblioteche comunali. Ripristinati gli ingressi tradizionali

Le biblioteche comunali “festeggiano“ la “Festa del Racconto“ riaprendo posdomani, venerdì 18, rinnovate nei locali e nei servizi: da quella data infatti, primo giorno della “Festa“, sia la multimediale “Loria“ sia il “Castello dei ragazzi“ tornano fruibili nelle modalità consuete e dagli accessi tradizionali, dopo i lavori eseguiti nella prima e dopo le limitazioni anti-Covid applicate nella seconda.

"Riapriamo con nuove opportunità per gli utenti – spiega la Direttrice, Paola Domenicali – nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Bambini, ragazzi e adulti potranno infatti scegliere a scaffale le proprie letture per l’estate, con accessi liberi ma contingentati e con permanenza per un tempo limitato. Un importante segnale di ripartenza e di ritorno alla normalità. "

Biblioteca Loria

Alla “Loria” è stato riqualificato il piano terra, secondo i lavori progettati dall’architetto Marco Muscogiuri: « Gli utenti – prosegue Domenicali – troveranno uno spazio rinnovato negli arredi e nella disposizione del patrimonio, con molte sorprese che lo rendono accattivante, con attenzione ai gusti e agli interessi dell’utenza. Narrativa e mediateca tornano accessibili, ma anche nuove sezioni tematiche dedicate a benessere, tempo libero, viaggi, giovani adulti e fumetti. »

L’ingresso sarà unico da via Rodolfo Pio, anche per utilizzare le sale studio – per le quali continua l'obbligo di prenotare tramite il portale www.bibliomo.it . Gli orari della biblioteca saranno i soliti: il lunedì 15-20, e dal martedì al sabato 9-20. Domenica 20 giugno, ultimo giorno della “Festa del Racconto”, la “Loria” sarà aperta in via straordinaria dalle 10 alle 20: dalle 16 alle 18 è in calendario la “Caccia al Racconto”, gioco organizzato da Koiné e rivolto ai maggiorenni (iscrizione gratuita ma necessaria: 059649379).

Castello dei ragazzi

Per quanto riguarda il “Castello dei Ragazzi”, riprenderà l’accesso da Piazza dei Martiri, e venerdì 18 (dalle 9 alle 19) ogni bambino in visita riceverà una sorpresa. L’accesso dal Cortile del Ninfeo consentirà di ammirare lo splendido dipinto a parete realizzato appositamente da Sonia Maria Luce Possentini.

Anche sabato 19 e domenica 20 varrà l’orario 9-19 in occasione delle numerose iniziative per ragazzi