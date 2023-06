Rifiuti, a Sassuolo raddoppiano le squadre anti-abbandono e arrivano tre tutor

Dopo le polemiche delle ultime settimane e gli incontri di "negoziazione" tra gestore e Comune, A Sassuolo arrivano alcune novità per quanto riguarda il servizio di raccolta rifiuti concordate tra l'Amministrazione Comunale ed Hera, come Mandataria dell’RTI attiva sui servizi ambientali in città e assieme alle Mandanti Coop. Brodolini e Consorzio Stabile Ecobi.

In primo luogo, è stata anticipata la partenza dei servizi di raccolta dei sacchi di carta/cartone e plastica/lattina nei giorni di calendario, con l’obiettivo di liberare il più presto possibile strade e marciapiedi, a partire dalle zone più centrali e di elevato passaggio. Una soluzione invocata in tutti i territori dove è stato avviato il nuovo sistema porta a porta, per presentare una città più decorosa e marciapiedi percorribili al mattino.

Sono poi stati attivati tre tutor a presidio delle isole stradali della città più frequentate e delicate. "Si tratta di operatori, molto mobili sul territorio, incaricati innanzitutto di verificare le errate esposizioni di sacchi gialli e azzurri e, tramite il codice posto sugli stessi, risalire alle utenze interessate e fornire le corrette istruzioni sulle modalità di esposizione. Inoltre, queste figure avranno anche un’importante funzione informativa verso i cittadini che incontreranno lungo il loro percorso. Ad esempio, sulle corrette modalità di differenziazione e sull’uso della Carta Smeraldo, prevenendo così anche gli abbandoni", spiega una nota del Comune.

Contestualmente, squadre anti-abbandono, incaricate di raccogliere i rifiuti impropriamente lasciati al di fuori dei contenitori, saliranno da 2 a 4 unità.



"In piena sinergia fra Polizia Locale e accertatori Hera saranno poi potenziate le attività di monitoraggio, accertamento e sanzionamento di quelli che sono veri e propri reati ambientali. A quest’azione fornirà importante supporto anche un atto regolatorio in corso di preparazione in cui sarà contenuto l’obbligo di esposizione dei sacchi di carta/cartone e plastica/lattine unicamente la sera prima del giorno di raccolta, fra le 20 e la mezzanotte (con alcune “deroghe” per le attività economiche/uffici che chiudono prima delle 20)", conclude l'Amministrazione.