Le riprese del film su Ferrari si spostano in viale Martiri, chiusure e divieto di sosta

Il set del film su Enzo Ferrari, diretto dal regista Michael Mann, si sposta nei prossimi giorni nella zona di viale Martiri della Libertà, via San Pietro e via Saragozza.

Per consentire l’allestimento, è già in vigore (dalle 18 di oggi, venerdì 5 agosto) il divieto di sosta con rimozione, su entrambi i lati della strada, in via San Pietro, Rua Pioppa, via Saragozza e corso Adriano. Il divieto di sosta, compresa la stecca di parcheggi centrale, è in vigore anche su viale Martiri della Libertà, da largo Garibaldi fino al Monumento ai Caduti. Su viale Martiri della Libertà, inoltre, è chiusa al traffico la corsia di marcia più prossima ai numeri pari nel tratto compreso tra via Mascherella e via San Pietro. I divieti rimarranno in vigore fino alle 24 di martedì 9 agosto.

Lunedì 8 agosto, in occasione delle riprese, nelle stesse strade sarà anche sospesa la circolazione, compresi pedoni e velocipedi (eccetto residenti e diretti ai passi carrabili). Per tutta la giornata saranno chiuse al traffico, quindi, tutta via San Pietro, corso Adriano nel tratto da via Gallucci a via San Pietro, e Rua Pioppa, da via Gallucci a via San Pietro.