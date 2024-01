Riqualificazione del centro di Castelfranco, lavori al via. Come cambia la viabilità

Al via da giovedì 18 gennaio il cantiere dei lavori al terzo stralcio del centro storico di Castelfranco Emilia, che prevedono la completa ripavimentazione di Piazza della Vittoria, via Ripa inferiore e Piazza Liberazione, che ospiterà un’area verde con alberi e panchine.

Per la realizzazione della prima fase dei lavori, la cui durata prevista è di circa tre mesi, si rende necessaria la riorganizzazione della viabilità e delle aree di sosta, per permettere in primo luogo i necessari accantieramenti e a seguire l’esecuzione effettiva dei lavori.

La viabilità su via Ripa inferiore in particolare sarà riorganizzata con un senso unico di marcia nella direzione che va da Piazza della Vittoria verso l’edificio storico Ex Frigorifero Bini. Una particolare attenzione in questa fase sarà riservata ai parcheggi, dal momento che Piazza della Liberazione verrà completamente chiusa. Nuovi posti auto provvisori, saranno ricavati infatti su un lato di via Ripa Inferiore, compatibilmente con le fasi del cantiere e altri posti in Piazza della Vittoria, davanti al Municipio.

Il versante nord di Piazza Bergamini (area adiacente al comando della Polizia Locale) sarà infine dedicato al parcheggio con disco orario della validità di 120 minuti, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. La stessa formula verrà applicata in Piazzale Caduti in Guerra (di fronte alla stazione ferroviaria) nella stecca di posti parallela alla corsia riservata ai mezzi pubblici. Questo per agevolare i cittadini e le cittadine che hanno necessità di lasciare la macchina per recarsi nelle attività commerciali del centro storico.

“Prende il via un cantiere molto importante per la nostra città che viene realizzato grazie a risorse del PNRR. Come per altri interventi in corso, il nostro impegno è quello di mitigare al massimo l'inevitabile disagio che comportano. Questo intervento in particolare permetterà di creare nuove opportunità per tutti, prima inesistenti, portando con sé una valorizzazione degli spazi resa possibile dalla desigillatura del suolo, che farà spazio a nuovo verde con piantumazioni e nuove aree verdi socializzanti. Tutta la cittadinanza avrà così la possibilità di avere accesso libero a un nuovo concetto di benessere urbano. Verranno comunque creati anche nuovi posti auto per compensare quelli che saranno sostituiti da veri e propri ‘salotti verdi all’aria aperta’ di cui tutti potranno usufruire. L’intervento di via Ripa inferiore costituisce la spina dorsale del progetto di riqualificazione del centro storico nel suo complesso, che vede coinvolte anche strade “minori” con l’obiettivo di renderle più "lente" e sicure, la riqualificazione delle ciclopedonali e l’abbattimento delle barriere architettoniche” - commenta il Sindaco Giovanni Gargano.

In particolare via Ripa Inferiore assumerà una identità fortemente naturalizzata mediante la piantumazione di un lungo filare di aceri sul lato nord, divenendo “decumano” verde dell’intero impianto, intersecandosi con il “cardo” verde della linea definita dagli alberi esistenti di Piazza Garibaldi, il proseguimento su Piazza della Vittoria e ricucendosi con il viale di via Guglielmo Marconi. Un nuovo percorso pedonale creerà un asse rettilineo lungo tutta la via, in cui il traffico sarà limitato e a bassa velocità, in modo da avere connessioni in sicurezza e abbattere tutte le barriere architettoniche.

I lavori su Piazza della Vittoria porteranno ad avere un grande spazio pubblico relazionato con Piazza Garibaldi, recentemente riqualificata, ponendosi come suo ideale prolungamento, formando una piazza unica di maggior capienza da adibire ad eventi e attività commerciali, capace di ospitare un pubblico molto numeroso e accogliere le svariate attività commerciali e ricreative ormai caratterizzanti la vita del centro storico di Castelfranco Emilia. L’attuale parcheggio viene riorganizzato e riproposto con una scansione più regolare, conseguente a una revisione della circolazione carrabile della Piazza, pensata per limitare il traffico nella Piazza e tra le vie Circondaria Nord e Ripa Inferiore. Lo spazio prospiciente il Municipio sarà scandito da aiuole verdi, alberature e spazi di sosta.

Si conclude con Piazza della Liberazione, dove la riorganizzazione dell’attuale parcheggio compreso tra la biblioteca e l'ex fabbrica Bini diverrà uno spazio pedonale caratterizzandosi come “Piazza della Cultura”: uno spazio continuo, senza barriere, capace di ospitare eventi culturali. Anche in questo caso si darà ampio spazio al verde, con la realizzazione di un giardino alberato.