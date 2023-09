Costellazioni, risse e spostamenti sospetti. Residenti esasperati

Continuano a susseguirsi episodi preoccupanti che trasmettono un senso di insicurezza a chi risiede nella zona di via Costellazioni. Tutto ruota intorno alla presenza di numerosi stranieri presso il residence, da qualche anno al centro della cronaca per episodi di microcriminalità, tra aggressioni e spaccio di stupefacenti.

A riferire di una situazione problematica è Manuela Spaggiari (Noi Moderati): "Negli ultimi giorni i residenti dei palazzi vicini mi avevano già segnalato una violenta rissa fra stranieri interrotta solo dalla minaccia di chiamare la Polizia; ieri qualche passante ha notato una scena piuttosto esplicita: tre ragazzi uscire dal retro del palazzo in maniera rocambolesca, evidentemente queste persone sono abusivi nella struttura o sono dovuti fuggire all'improvviso. Com'è possibile? Cos'è successo? Qualcuno spieghi ai modenesi come avvengono i controlli agli ingressi dell'ex studentato e se il Comune e la Prefettura sono a conoscenza dell'identità degli ospiti."

Spaggiari attacca poi 'Amministrazione: "La cronaca locale di tutti i giorni sta mettendo in chiara evidenza il fallimento e la pessima organizzazione del sistema dell'accoglienza a Modena. Inutile che il Sindaco scarichi tutto sul Governo, per anni lui e il suo partito hanno difeso con orgoglio un modello che ormai fa acqua da tutte le parti, da presunte riqualificazioni come all'errenord, ai minori stranieri accolti in strutture che girano per la città e che vengono poi coinvolti in gravissimi episodi come la rissa al Novi Sad".

"La situazione è denunciata da anni, quando al Governo spesso c'era il PD, ricordiamo la visita dell'ex ministro Lamorgese in città nel 2021 accolta da un entusiasta Muzzarelli. Da sempre la regola è stata ridimensionare il fenomeno; la sicurezza in città non è un problema e l'accoglienza funziona a meraviglia. Non solo i partiti di opposizione lo denunciano da sempre, ma anche le Forze di Polizia. Il PD si sveglia solo ora, ma unicamente per polemizzare con il Governo Meloni, non ha nessuna soluzione e la cronaca quotidiana lo racconta e lo testimonia chiaramente", chiosa Spaggiari.

Sulla criticità di via delle Costellazioni interviene anche di Fratelli d’Italia: “La situazione di via delle Costellazioni, della zona che interessa una parte del villaggio Zeta e dell’ex studentato è chiara e sotto gli occhi di tutti da anni con buona pace del Partito Democratico e del piagnisteo a cui ultimamente assistiamo volto a raccontare che i problemi sono arrivati solo con il Governo Meloni. I problemi c’erano prima e sono gli stessi di adesso perché in tutti questi anni non sono mai stati gestiti. Abbiamo fatto molteplici sopralluoghi, il primo risala al 2019, accompagnati dai residenti che non ne possono più di vivere immersi nel degrado e nello schifo - commenta il presidente cittadino Luca Negrini. - Il Partito Democratico che fa finta di non sapere è lo stesso che in questi anni ha fatto sempre finta di non vedere e di non sentire voltando le spalle a decine e decine di famiglie che da anni vivono nel disagio".

Ferdinando Pulitanò, Presidente provinciale di Fratelli d’Italia: ”A ricordare il fallimento del sistema di accoglienza costruito dalla sinistra modenese è proprio ciò che avviene all’ex studentato di via delle Costellazioni. Ogni giorno, a qualsiasi ora del giorno e della notte, abbandonato nella piena illegalità. Non è ammissibile che un immobile così importante sia dato in concessione a cooperative per la gestione di immigrati irregolari, sopratutto nella nostra città dove la richiesta di affitti da parte di studenti fuori sede è particolarmente alta. La struttura di via delle Costellazioni nacque come studentato, ma nel silenzio generale è stata abbandonata la gestione già anni fa, quando è stata poi affidata alle cooperative dell’accoglienza. Il risultato è stato che in pochi anni ciò che doveva essere uno straordinario centro di aggregazione per le nuove generazioni di studenti, è divenuto un dormitorio per persone giunte illegalmente sul territorio nazionale nonché un punto di incontro finanche per irregolari estranei al circuito dell’accoglienza”.