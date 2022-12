Venerdì di sciopero, disagi anche sugli autobus Seta

Venerdì 2 dicembre è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore, con il rispetto delle fasce orarie di garanzia, da parte delle Organizzazioni Sindacali USB-Lavoro Privato, SGB e Orsa Trasporti; per la stessa data è inoltre stato proclamato dal sindacato regionale Orsa Trasporti uno sciopero aziendale di 4 ore.

L'adesione allo sciopero da parte dei lavoratori SETA potrebbe dar luogo a disagi per quanto riguarda la regolarità del servizio, con modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento. Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie pubblicate nelle sezioni "Linee" del sito web di Seta.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare SETA al numero telefonico 840 000 216, o via WhatsApp al numero 334 2194058.

Le motivazioni

Orsa Trasporti Modena, scusandosi per il disagio che deriverà dalla mobilitazione, spiega: "Da diverso tempo lavoriamo sistematicamente sotto organico, causa mancata permanenza in azienda dei nuovi autisti di volta in volta assunti, questa carenza in alcune occasioni sfocia in disservizi all'utenza a causa di corse saltate, oltre a portare disagi agli operatori d'esercizio che non riescono ad usufruire di giornate di ferie durante l'anno, anche se richieste per stretta necessita".

"Lo stipendio di poco più di 1250 euro al mese elargito ad un nuovo assunto e la forte inflazione che sta colpendo il nostro paese incidono non poco sulla mancata permanenza in azienda dei nuovi autisti reclutati da SETA, anche se negli ultimi tempi il fenomeno dei licenziamenti non colpisce solo i nuovi assunti ma anche personale con più di 10 anni di servizio, questa circostanza e' dovuta anche ad un carico di lavoro eccessivo con turni giornalieri che spesso impegnano il lavoratore per 13 ore - attacca il sindacato - Crediamo che per colmare questa carenza la dirigenza aziendale debba essere più vicina all'esigenza de i lavoratori, diminuendo i turni lunghi per favorire il miglioramento della qualità di vita dei propri dipendenti. C'e bisogno di uno sforzo economico, come chiesto nelle nostre rivendicazioni, adeguando il valore nominale del ticket restaurant attualmente fermo a euro 5,29, elargendolo anche ai vecchi assunti del bacino di Reggio Emilia, aumentare le diarie di guida dei filobus e degli autosnodati attualmente fermi ad 1 euro".

Lo sciopero dei treni

Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali, in adesione a uno sciopero generale, dalle 21 di giovedì 1dicembre alle 21 di venerdì 2 dicembre 2022.

Saranno garantiti anche i collegamenti Regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Nel resto della giornata saranno possibili modifiche al programma dei treni.