Sciopero ferroviario, domenica possibili disagi per Trenitalia Tper in regione

Il sindacato FAST Emilia Romagna (Confsal) ha proclamato uno sciopero di 23 ore del personale mobile di Trenitalia Tper dalle ore 3:30 di domenica 12 alle ore 2:30 di lunedì 13 febbraio 2023.

Lo sciopero, che svolgendosi in giornata festiva non prevede fasce di garanzia del servizio, può comportare modifiche alla circolazione dei treni regionali anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Possibili variazioni anche per i collegamenti con le regioni limitrofe. Regolari Frecce e Intercity.

Si tratta della sesta azione di un calendario di scioperi avviato da Fast la scorsa estate, lamentando "la mancata convocazione da parte della società Trenitalia Tper per un’analisi oggettiva rispetto alle criticità sui temi riguardanti l’apertura delle procedure di raffreddamento del personale mobile".