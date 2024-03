Giornata Mondiale del Rene, successo per gli screening al centro commmerciale

Successo per l’iniziativa di screening organizzato dalla Nefrologia e Dialisi dell’AOU di Modena al Grandemilia in occasione della Giornata Mondiale del Rene. Sono stati 102, infatti i cittadini che si sono fermati alla postazione allestita nella galleria del Centro Commerciale Dalle ore 9 alle 16 di oggi dai nefrologi e dagli infermieri dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena.

Il personale del Policlinico ha fornito informazioni sia sulle malattie renali sia sulla donazione degli organi. Per ricordare l’importanza della prevenzione, è stato possibile effettuare gratuitamente uno screening personalizzato che ha previsto prevede anamnesi, esame delle urine e misurazione della pressione arteriosa, per valutare il rischio di contrarre una malattia renale.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione Italiana del Rene e del centro commerciale “Grandemilia” che ha messo a disposizione lo spazio e il supporto logistico. “La malattia renale cronica – spiega il prof. Gabriele Donati, Direttore della Struttura Complessa di Nefrologia Dialisi e Trapianto Renale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – colpisce circa il 10% della popolazione europea e 850 milioni di persone in tutto il mondo. Purtroppo, la malattia renale cronica ha un carattere progressivo e si manifesta clinicamente solo in fase molto avanzata, pertanto è fondamentale una diagnosi precoce per rallentare la sua progressione che, quando raggiunge la fase terminale, porta alla necessità di ricorrere alla dialisi o al trapianto di rene”. Il test previsto il 14 marzo è una semplice anamnesi, un controllo della pressione e un esame delle urine: pochi gesti che possono già costituire un utile screening.