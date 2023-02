Scuole chiuse a Serramazzoni. Sindaco: "Difficoltoso e rischioso per gli studenti raggiungere i plessi scolastici"

A causa del maltempo, domani lunedì 27 febbraio, è stata disposta la chiusura di tutti i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Serramazzoni. Lo rendono noto la Polizia Locale del Frignano e il Comune di Serramazzoni tramite i propri canali social.

"Considerato che le odierne precipitazioni nevose, di rilevante intensità, stanno creando gravi disagi e oggettive difficoltà - dichiara il Sindaco di Serramazzoni- anche al transito veicolare, come da allerta meteo dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia Romagna ; Considerato, altresì, il protrarsi delle suddette condizioni, in vigore dalle ore 00.00 del 27.02.2023 fino alle ore 00.00 del 28.02.2023; Tenuto conto che le suddette condizioni meteorologiche possono determinare ulteriori problematiche e criticità alla circolazione sia veicolare sia pedonale; Ritenuto che tale situazione sconsigli l'utilizzo di automezzi e che risulterebbe oltremodo difficoltoso e rischioso per gli studenti raggiungere i plessi scolastici; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere, per i sopraesposti motivi, all'interruzione dell'attività scolastica e dei servizi connessi nella giornata di lunedì 27 febbraio 2023 al fine di salvaguardare la sicurezza e la pubblica incolumità degli alunni e degli addetti al lavoro nel tragitto casa-scuola. Ordina la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e la sospensione delle lezioni, nonché dei servizi scolastici (refezione, trasporto, assistenza) per il giorno 27 febbraio 2023"