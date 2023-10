Si riasfalta viale Fabrizi, due giorni a una sola corsia

Lunedì 30 e martedì 31 ottobre viale Fabrizi sarà interessato da lavori di riasfaltatura nel tratto tra largo Garibaldi e via Contri.

Per consentire l’intervento, dalle 8.30 alle 17.30, il transito veicolare sarà ridotto a una sola corsia disciplinato da movieri con velocità massima di 30 chilometri orari e verrà vietata la sosta in corrispondenza dei lavori.

L’intervento, che prevede la fresatura e relativa posa di nuovo conglomerato bituminoso, rientra in un pacchetto di manutenzioni stradali straordinarie del valore di 900 mila euro che ha già interessato le vie Milano, Cividale, Borghi, Guerrazzi, Compagni, tratti di via San Cataldo, via Riva del Garda da via Don Minzoni a via Buon Pastore, tratti di viale Muratori, via Campanella, via Modonella, via Ganaceto tra corso Cavour e Castelmaraldo e tratti di viale Amendola. Seguirà inoltre la riasfaltatura di corso Vittorio Emanuele.