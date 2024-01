Nel modenese parte la sostituzione di quasi 57mila contatori elettrici da parte di Hera

Prosegue anche nel 2024 in provincia di Modena l’installazione gratuita dei nuovi contatori elettrici di seconda generazione (2G) da parte di InRete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera che gestisce la rete elettrica. Dopo le oltre 118mila sostituzioni effettuate l’anno scorso in modo particolare nel capoluogo, i misuratori arrivano ora in altri 15 comuni delle Terre di Castelli e dell’Appennino con quasi 57mila installazioni in programma fino a dicembre. Nel 2025 gli interventi si estenderanno anche nei rimanenti territori serviti per un totale di circa 180mila sostituzioni tra Modena e provincia.

Il piano per la sostituzione massiva dei contatori elettrici nel Modenese rientra nel progetto di Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) di rinnovo dei misuratori, sulla base del quale InRete sta sostituendo progressivamente, seguendo il criterio dell’anzianità, circa 260mila contatori in 24 comuni del bacino servito, che comprende anche l’Imolese. Il cronoprogramma prevede nella prima parte dell’anno l’installazione dei nuovi contatori a Castelnuovo Rangone, Spilamberto e Vignola, per poi proseguire a Savignano sul Panaro, Polinago, Lama Mocogno, Montese, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola, Fanano, San Cesario sul Panaro, Guiglia e Zocca.

Sostituire i vecchi misuratori elettronici di prima generazione e quelli elettromeccanici ancora presenti nel parco contatori con questi apparecchi di seconda generazione (realizzati completamente in plastica riciclata), permette di aumentare la consapevolezza dei comportamenti di consumo dei clienti fornendo loro un quadro sempre aggiornato sull’utilizzo dell’energia elettrica, con dati visualizzabili sul display del contatore e anche di dispositivi esterni, come smartphone o tablet. Si tratta infatti di contatori altamente innovativi e orientati alla sostenibilità: la conoscenza dei propri consumi è uno dei principali motori dell’efficienza energetica e dei benefici ambientali, obiettivi alla base del progetto infrastrutturale di InRete Distribuzione Energia.

Come funziona l’installazione dei nuovi contatori 2G

Nei comuni interessati è prevista la distribuzione nelle buchette postali degli opuscoli informativi sulla sostituzione dei contatori, che è completamente gratuita per il cliente ed è obbligatoria. Il contatore, infatti, è di proprietà di InRete Distribuzione Energia che, in quanto concessionaria del servizio, è legittimata a pianificarne ed effettuarne la sostituzione, nel rispetto delle disposizioni normative, di regolazione e delle condizioni contrattuali.