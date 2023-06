"Avviso di sfratto" per i coniglietti del parco XXII Aprile, saranno catturati e trasferiti

I residenti di via Teglio e dintorni, i bambini delle scuole e chi più in generale frequenta la parte più a nord del parco XXII Aprile da oltre un anno ha imparato a convivere con un certo numero di conigli, proverbialmente in crescita, che si è stanziato nelle aree verdi della zona. Gli animali trascorrono il loro tempo tra il parco e il giardino del nido d'infanzia, sfamati dai cittadini e liberi di spostarsi come preferiscono. Probabilmente il loro arrivo è stato connesso ad un abbandono da parte di qualche famiglia, ma gli animaletti non paiono disdegnare il nuovo habitat.

Presto, tuttavia, dovranno prepararsi ad un nuovo trasloco. Il Comune, infatti, stava monitorando da mesi la situazione, preoccupato in particolare dai problemi di tipo igienico-sanitario che potrebbero derivare dalla presenza degli animali, in particolare per gli escrementi nel giardino del nido di infanzia. Già lo scorso ottobre era stato effettuato un intervento di recupero, non particolarmente agevole visto la rapidità dei conigli non certo dispostissimi a farsi rinchiudere in gabbia: il problema non era stato risolto e finora non era stato possibile collocarli in strutture come ad esempio fattorie didattiche, nè tantomeno investire su un recinto nella loro zona di "residenza", che necessitava poi di accudimento.

Così, vista l'esigenza di non rimandare ulteriormente l'intervento di recupero per evitare il continuo aumento del numero degli animali stessi, l'Amministrazione ha affidato ad una ditta - l’Azienda Agricola Riccò Federico di Concordia Sulla Secchia, già protagonista del recupero del siluro al Parco Amendola - il compito di catturare gli animali, per poi trasferirli in appositi recinti prezzo l'azienda dove saranno accuditi. Una spesa di circa 15mila euro per l'operazione, che inizierà a giugno e si protrarrà per alcuni mesi fino a quando tutti quanti i sfuggenti coniglietti non saranno catturati.