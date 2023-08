Via Giardini, a Saliceta in arrivo una nuova strada con due rotonde e 36 alloggi

La zona di Saliceta San Giuliano vivrà nei prossimi anni una importante trasformazione urbanistica, con al realizzazione di nuovi alloggi e di una nuova strada, che sarà accompagnata da due rotarorie. La Giunta comunale ha infatti dato il via libera all’Accordo procedimentale con Cesa costruzioni srl, già impegnata nella trasformazione infrastrutturale del comparto sud della città che prevedono, tra le altre opere, il sottopasso di via Panni, in corso di realizzazione, e i lavori in programma sulla stessa via Panni, che verrà ri-sagomata per ridurre la velocità dei veicoli e garantire più sicurezza ai pedoni.

Le opere pubbliche infrastrutturali verranno realizzate da Cesa costruzioni srl nell’ambito dell’intervento, definito fin dal 2011, per la costruzione di quattro edifici nell’area di circa 16mila metri quadri che fiancheggia via Giardini, adiacente all'ex carcere. Oggi qui si trova un bosco spontaneo, che avvolge alcuni edifici diroccati. Una volta demoliti i ruderi, saranno edificati 36 alloggi, suddivisi in 4 palazzine identiche. Si interviene su circa 3.900 metri quadri e si prevede un parcheggio a nord della residenza, con ingresso e uscita “alla mano” direttamente su via Giardini. Un'area adiacente all'ex carcere - dove potrebbe sorgere la nuova Questura - sarà ceduta al pubblico.

L’accordo prevede poi che Cesa realizzi, a proprie spese, una nuova strada, che metterà in collegamento stradello San Giuliano con via Giardini. Ai due capi dell collegamento saranno realizzate due rotonde: quella su via Giardini i raccorderà a via dello Zodiaco. Il tratto stradale di alcune centinaia di metri attraverserà i campi, andando così quasi ad eliminare anche il campo da calcio della parrocchia.

La rotatoria su via Giardini era già prevista nel Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), mentre il tracciato stradale del raccordo è stato individuato nei mesi scorsi confrontandosi anche, in diverse assemblee pubbliche con i residenti nell’area: è previsto anche il percorso ciclabile e il marciapiede pedonale. La rotatoria tra stradello San Giuliano e strada Chiesa Saliceta San Giuliano sarà progettata in modo da garantire la continuità del percorso ciclabile già esistente e attraversamenti in sicurezza.

“Collocandosi in un contesto agricolo di interesse ambientale e di identità storico-culturale, in adiacenza a un corridoio della rete ecologica da progettare e del canale Formigine – spiega il provvedimento – il tracciato stradale sarà circondato da entrambi i lari da interventi di mitigazione ambientale e di corretto inserimento nel contesto”.

Anche il progetto del comparto, una volta ottenuti i pareri tecnici favorevoli, verrà sottoposto alla decisione del Consiglio comunale. L’Accordo procedimentale, così come previsto dal nuovo Piano urbanistico generale, prende in considerazione sia “il prioritario interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento di opere finalizzate a incrementare l’efficienza della rete viaria per il traffico veicolare privato” sia l’indubbio “interesse pubblico relativo alla riqualificazione e valorizzazione dell’area oggetto di intervento, oggi in stato di abbandono e degrado”.