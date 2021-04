Teletubbies e dolciumi per i bambini in coda in auto per i tamponi

Una bella sorpresa per i bambini che proprio a Pasqua hanno dovuto affrontare il tampone molecolare, che per i più piccoli non è mai una "passeggiata". Ad accoglierli alla postazione drive di Fiorano Modenese c'erano alcuni infermieri molto speciali: a rallegrare infatti il loro test erano presenti alcuni operatori vestiti da Teletubbies, che distribuivano loro una matita regalo. Doni anche per chi ha eseguito il tampone a Pavullo.

Il progetto, partito il mese scorso da Pavullo e ideato da alcuni infermieri del 118 con il supporto del Team Enjoy events & fun , farà tappa nelle prossime settimane anche negli altri drive della provincia.