Tornano i vandali del gruppo ViVi, imbrattati gli edifici del Polo Leonardo

Questa mattina all'arrivo a scuola, studenti e docenti delle scuole Selmi del Corni, i due istituti del polo scolastico di via Leonardo Da Vinci, si sono trovati davanti a una serie di scritte "no- vax".

Il gruppo ViVi, o almeno così si ipotizza dalla "firma" lasciata in grande sul muro, è infatti tornato a colpire vandalizzando un edificio pubblico, dall'ultimo episodio risalente al 19 dicembre scorso, quando gli imbrattamenti furono ai danni della sede della Scuola di Polizia locale a Modena Est.

Sulle pareti della Scuola sono comparsi nottetempo gli ormai soliti messaggi contro i vaccini, la digitalizzazione, le politiche per il clima e le scelte del governo.

Questo atto arriva dopo la polemica lanciata contro la Gazzetta di Modena nella quale gli attivisti sui canali social promettevano l'interruzione di questi imbrattamenti in cambio di uno spazio sulla testata giornalistica in cui il gruppo negazionista vorrebbe riportare le proprie teorie su una serie di argomenti relativi ai vaccini e al fantomatico 'nuovo ordine mondiale' tanto in voga fra i cospirazionisti di tutto i mondo. "Non faremo più imbrattamenti in provincia di Modena se la Gazzetta di Modena una volta al mese pubblicherà un articolo redatto da noi V_V sulla metà alta della terza pagina del suddetto giornale, con richiamo in prima pagina."

"Non tolleriamo alcuna forma di violenza e vandalismo verso la comunità e quanto accaduto al Polo Leonardo è per noi di estrema gravità. Auspichiamo che le forze dell’ordine trovino quanto prima i responsabili dell’atto criminale di questa notte e che paghino i danni arrecati, non solo all’istituto, ma all’intera comunità modenese", ha dichiarato il presidente della Provincia Fabio Braglia.

Per Braglia, infatti «questi gesti debbono essere condannati e i delinquenti vanno individuati con rapidità. La Provincia provvederà a ripristinare i danni in tempi rapidi, perché gli studenti e gli insegnanti meritano scuole decorose e pulite, ma questo non sottrae dalle proprie responsabilità gli autori di un gesto che non appartiene e non rappresenta la comunità modenese".

I tecnici della Provincia stanno effettuando in queste ore i sopralluoghi all’istituto per stimare l’importo del danno e i costi di ripristino delle superfici esterne dell’edificio.