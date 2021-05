Via Giardini e via Sgarzeria, lavori di riasfaltatura da domani

Da martedì 18 maggio prendono il via lavori di riasfaltatura in via Sgarzeria e, a seguire, in via Giardini, nel tratto da viale Tassoni (Gallo) al semaforo di via Gaddi-via Pace, in direzione periferia, nell’ambito di un appalto di manutenzione straordinaria della viabilità da 150 mila euro.

I lavori, eseguiti dall’impresa Frantoio Fondovalle, saranno realizzati con cantiere mobile e prevedono il rifacimento della pavimentazione con fresatura e bitumatura in via Sgarzeria, nel tratto tra corso Cavour e via Sant’Orsola. Qui l’intervento avrà durata di uno o due giorni e richiederà la chiusura della via nell’area interessata dal cantiere, eccetto residenti.

A seguire, i lavori si sposteranno in via Giardini, dove, salvo maltempo, avranno una durata di una settimana. Nel primo tratto di intervento, per la ridotta larghezza della strada, i lavori comporteranno la temporanea sospensione della circolazione con deviazione in viale Tassoni e percorso alternativo consigliato in via Vecchi, viale Barozzi e via Giardini. Con lo spostamento del cantiere mobile nel tratto successivo, più ampio, sarà invece operato un restringimento di carreggiata e l’asfaltatura procederà per corsie.