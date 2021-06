Vignola, domani lavori di asfaltatura in tangenziale

Giovedì 10 giugno lavori di asfaltatura in tangenziale e lunedì 14 giugno, e fino a mercoledì 16 giugno, i lavori di asfaltatura interesseranno via Caselline

Lavori di asfaltatura su alcune delle principali strade vignolesi.

Nella giornata di giovedì 10 giugno si risaneranno tratti di asfalto danneggiati sulla tangenziale vignolese nel tratto compreso tra la rotatoria con via per Sassuolo e la rotatoria con via Barella. Possibili disagi al traffico. I mezzi, infatti, procederanno a senso unico alternato governato da un semaforo.

Nella giornata di venerdì 11 giugno, i lavori interesseranno via Nazario Sauro nei pressi del cimitero. Anche in questo caso si tratta di risanamento dei tratti di asfalto danneggiati.

Da lunedì 14 giugno, e fino a mercoledì 16 giugno, i lavori di asfaltatura interesseranno via Caselline. Il tratto di strada interessato, tra via Agnini e via Pace, verrà chiusa al traffico per consentire prima la fresatura e poi il rifacimento completo del manto stradale. Si tratta, infatti, di un intervento di manutenzione straordinaria di via Caselline previsto nel piano di manutenzione delle strade comunali. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario apportare le seguenti modifiche alla circolazione: divieto di sosta su tutto il tratto interessato dai lavori, compreso i parcheggi laterali, dalle ore 8 alle ore 18; divieto di transito ad eccezione dei mezzi di soccorso in servizio urgente di emergenza, dalle ore 8 alle ore 18; In caso di maltempo l’intervento sarà rimandato a data da destinarsi.