A Vignola due “job day” per un incontro tra giovani e aziende del territorio

Per la prima volta, Vignola ospita due “job day” per fare incontrare le aziende del territorio e i giovani in cerca di lavoro. E’ l’iniziativa “Young E.R – Job day” organizzata dal Centro per l’Impiego di Vignola in collaborazione con il Comune di Vignola e il Servizio politiche giovanili dell’Unione Terre di Castelli. I due incontri dedicati ai giovani Under 35 del territorio sono in programma mercoledì 10 e mercoledì 17 maggio, a partire dalle ore 14.30, nei locali della Biblioteca comunale Auris di Vignola.

I due pomeriggi prevedono un momento di incontro plenario, in cui le aziende del territorio si presentano ai ragazzi che partecipano all’iniziativa, raccontano la loro attività e spiegano le proprie necessità in termini di profili professionali. In un secondo momento saranno allestite singole postazioni in cui sarà possibile sostenere colloqui individuali.

“E’ la prima volta che a Vignola si organizzano iniziative di questo tipo – conferma l’assessore al Lavoro e alle Attività produttive Niccolò Pesci – Si tratta di una importante occasione per i nostri giovani di incontrare le imprese del territorio, conoscerne l’attività e le necessità occupazionali. E’ una bella opportunità anche per le aziende perché potranno avere un primo contatto con i giovani in cerca di un lavoro, conoscerne i loro curriculum e incontrarli di persona. Ringrazio per questo il Centro per l’impiego e la sua direttrice, la dottoressa Barbara Fava. Ringrazio, inoltre, il Servizio politiche giovanili dell’Unione Terre di Castelli, l’Ufficio Cultura del Comune che ha messo a disposizione i locali della Biblioteca e i responsabili Orientamento delle Scuole del territorio. Questo è un momento di cambiamento per il mondo del lavoro, con nuove norme e molte aspettative – continua l’assessore Pesci - Il mercato del lavoro nel nostro distretto economico è dinamico e ha necessità occupazionali diversificate. In questo modo favoriamo l’incontro tra le imprese che cercano e i potenziali dipendenti e collaboratori. Valorizziamo anche l’importante ruolo del Centro per l’impiego ora che la sede vignolese viene riqualificata”.

Come già annunciato, la sede del Centro per l’impiego, che si trova nei locali dell’Autostazione di Vignola, in via Montanara, sarà ristrutturata ed ampliata. La Regione Emilia-Romagna ha infatti approvato, in attuazione delle direttive del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un piano di potenziamento dei Centri per l’impiego, sia dal punto di vista degli organici che dal punto di vista delle sedi. A Vignola saranno ridisegnati completamente gli uffici e i loro spazi, saranno rifatti i servizi igienici e i pavimenti, sostituiti tutti gli infissi esterni e i serramenti interni, sarà rifatta la impermeabilizzazione della copertura, in modo da ovviare anche alle perdite che erano state riscontrate in passato, e sarà sostituita la pavimentazione della terrazza praticabile