Vignola, rotatoria Pieve: approvato il progetto definitivo

Un altro passo avanti nella realizzazione della rotatoria della Pieve, all’incrocio tra via Frignanese e la Tangenziale: nella seduta di lunedì scorso, la Giunta del Comune di Vignola ha approvato il progetto definitivo della rotatoria.

“Si tratta di un’opera molto attesa dai cittadini e dai pendolari, presente nel programma elettorale della nostra coalizione – conferma la sindaca di Vignola Emilia Muratori – Il passaggio da quello che era un semplice render al progetto definitivo della rotatoria ha richiesto ai tecnici incaricati tempo e la ricerca di nuove soluzioni per risolvere i problemi pratici riscontrati. Ora finalmente abbiamo il progetto definitivo”.

Il progetto della rotatoria della Pieve è stato candidato per ottenere risorse previste nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Già all’inizio del prossimo anno – continua Emilia Muratori – dovremmo sapere se saremo riusciti a intercettare questo finanziamento. Nel caso negativo, come Amministrazione abbiamo comunque previsto in bilancio le risorse per la realizzazione della rotatoria”.

La ciclabile è invece contemplata nel secondo stralcio dei lavori, il cui finanziamento è compreso nelle risorse derivate dalla partecipazione al bando di cui si è detto.