Morti al Sant'Anna, il Gip si riserva sull'archiviazione

Si è conclusa intorno alle ore 14.00 l'udienza per decidere dell'archiviazione del fascicolo sulle otto morti avvenute nel marzo 2020 in seguito alle rivolte al Carcere Sant'Anna

Si è tenuta questa mattina alle 10.30 l'udienza per decidere dell'archiviazione del fascicolo riguardante i decessi degli otto detenuti avvenuti in seguito alle rivolte al Carcare Sant'Anna nel marzo 2020. La richiesta di archiviazione era stata avanzata dalla Procura di Modena nel marzo scorso, ad un anno dai fatti, nelle persone del procuratore facente funzioni Giuseppe di Giorgio e dalle PM Lucia de Santis e Francesca Graziano. Ad essa si sono opposti fin da subito l'Associazione Antigone, il Garante Nazionale e l'Avv. Luca Sebastiani, legale della famiglia di una delle vittime, Hafedh Chouchane. Anche il Comitato Verità e Giustizia per le vittime della Strage del Sant'Anna, presente anche oggi con un presidio di fronte al tribunale, aveva mostrato il suo forte dissenso già al tempo della richiesta.

Nell'attesa del verdetto, Sara Manzoli del Comitato Verità e Giustizia, dichiara: "è giusto continuare a chiedere verità e giustizia che vengano fatti più approfondimenti, perché nel giro di un anno non si possono archiviare otto morti". Rivela inoltre che è in programma per fine giugno l'avvio di una raccolta fondi per il rimpatrio della salma di Hafedh Chouchane in Tunisia, che ancora non è stata possibile per rallentamenti imputabili alla situazione sanitaria. "Siamo in contatto con la famiglia tramite l' Avvocato Luca Sebastiani: lui sarebbe uscito ad aprile 2020" sottolinea, perplessa dall'ipotesi di una partecipazione attiva alla rivolta a meno di un mese dalla scarcerazione.

L'udienza si è conclusa con riserva intorno alle ore 14.00: il Gip del Tribunale di Modena Andrea Romito ha quindi deciso di procrastinare la decisione, che presumibilmente verrà comunicata nei prossimi giorni.